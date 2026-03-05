Traffico Roma del 05-03-2026 ore 14 | 30

Il traffico a Roma alle 14:30 del 5 marzo 2026 presenta diverse criticità. La rete di strade cittadine mostra congestioni in diverse zone, con alcuni tratti particolarmente rallentati. La segnaletica e gli aggiornamenti sulla mobilità sono gestiti dai servizi di luce verde e Roma servizi per la mobilità, che forniscono informazioni in tempo reale sulla situazione.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità gli agricoltori tornano a manifestare nella capitale l'appuntamento è per domani mattina dalle 9 alle 11:30 da via di Castel di Leva a piazzale Nervi all'Eur la manifestazione con i trattori al seguito sfilerà lungo via della Cecchignola via di Tor Pagnotta via Laurentina viale dell'Umanesimo nel corso della mattina possibili deviazioni per 13 linee bus le altre notizie si lavora per il rinnovo del manto stradale nella galleria pasa in particolare nella corsia preferenziale un cantiere notturno in programma oggi e domani con la chiusura in direzione di via Gregorio VII dalle 22 alle 5 devi 10 linee bus nel corso del cantiere