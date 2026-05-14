Traffico Roma del 14-05-2026 ore 08 | 30

Da romadailynews.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella mattinata del 14 maggio 2026, alle 8:30, si registrano forti rallentamenti sulla carreggiata interna del raccordo a Roma. Si segnalano code e intasamenti tra alcune tratte, con il traffico che risulta particolarmente congestionato in alcune zone della città. La situazione è stata segnalata dai rilevamenti in tempo reale e si consiglia di valutare percorsi alternativi.

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