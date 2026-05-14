Nella mattinata del 14 maggio 2026, alle 8:30, si registrano forti rallentamenti sulla carreggiata interna del raccordo a Roma. Si segnalano code e intasamenti tra alcune tratte, con il traffico che risulta particolarmente congestionato in alcune zone della città. La situazione è stata segnalata dai rilevamenti in tempo reale e si consiglia di valutare percorsi alternativi.

Luceverde Roma Bentrovati intenso il traffico sulla carreggiata interna del raccordo con code tra Casilina e doppia rallentamenti anche lungo la carreggiata esterna 3 video per la Roma Fiumicino la via Pontina ed ancora tra Prenestina e Tiburtina trafficato il tratto Urbano della Roma L'Aquila concludi tra Tor Cervara è l'uscita per la tangenziale est traffico in coda sulla stessa iniziale tra via Tiburtina e via dei Campi Sportivi verso lo stadio Olimpico ed ancora tra San Lorenzo e viale Castrense in direzione San Giovanni traffico in coda sulla via Flaminia tra il raccordo via dei due addirittura da centro città stessa...🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 14-05-2026 ore 08:30

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I Giganti Trovati Sotto Roma Antica Roma

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