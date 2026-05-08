Il traffico a Roma alle ore 14:30 del 8 maggio 2026 presenta alcune criticità, secondo il servizio di infomobilità curato da luce verde e Roma servizi per la mobilità. Le informazioni riguardano le condizioni della circolazione in diverse zone della città, con indicazioni su eventuali congestioni o disagi lungo le principali arterie. La segnalazione ai cittadini avviene attraverso il sistema di informazione in tempo reale della città.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità torna a Roma alla Race For The Cure manifestazione sportiva a sostegno della Ricerca Scientifica contro il tumore al seno Si correrà questa domenica dalle 10 alle 14 con partenza da Piazza Bocca della Verità e percorso nelle strade del centro le prime modifiche per la viabilità inizieranno domani pomeriggio con la chiusura di via dei Cerchi poi si estenderanno dall'alba di domenica via Petroselli via di San Gregorio viale delle Terme di Caracalla alle 6 di domenica chiuderanno anche via del Circo Massimo via della Greca e Piazza Bocca della Verità poi dalle...🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 08-05-2026 ore 14:30

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