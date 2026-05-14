Traffico Lazio del 14-05-2026 ore 17 | 30

Il traffico sulla A1 Roma Napoli è rallentato a causa di un incidente avvenuto nel Lazio, nel pomeriggio del 14 maggio 2026. L'incidente ha provocato code e rallentamenti tra Roma e Napoli, con traffico congestionato in entrambe le direzioni. Sul posto sono presenti le forze dell'ordine e i mezzi di soccorso. La circolazione resta sotto osservazione, mentre le autorità stanno gestendo la situazione per ripristinare la normale viabilità.

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