Alle ore 09:30 del 14 maggio 2026, si segnalano possibili rallentamenti sulla A12 Roma a causa di lavori in corso. La circolazione potrebbe risultare più lenta in alcune zone della rete autostradale della regione Lazio. La situazione riguarda in particolare un tratto della strada interessato da interventi di manutenzione. Si consiglia agli automobilisti di prestare attenzione e di pianificare eventuali percorsi alternativi.

luce verde Lazio Bentrovati possibili rallentamenti per lavori in corso sulla A12 Roma Civitavecchia tra Santa Severa e Civitavecchia Sud In quest'ultima direzione traffico complesso scorrevole sulla restante rete autostradale del territorio a Roma code per traffico intenso sul Raccordo Anulare carreggiata interna tra Casilina e doppia coda anche in esterna tra l'uscita per la Roma Fiumicino la via Pontina lunghe code sulla tangenziale est tra l'uscita per la Roma L'Aquila e via dei Campi Sportivi verso lo stadio Olimpico trafficata alla Roma Fiumicino con code tra via della Magliana & via del Cappellaccio lavori in corso sulla via Flaminia...🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Lazio del 14-05-2026 ore 09:30

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