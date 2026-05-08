Le forze dell'ordine hanno sequestrato circa 1,3 milioni di euro in oro durante un’operazione che ha portato allo smantellamento di un’organizzazione coinvolta nel traffico illecito tra Italia e Austria. L’indagine, coordinata dalla Procura di Verona, ha visto l’intervento della Guardia di Finanza di Verona e Vicenza. Le attività hanno portato alla scoperta di un traffico illegale di metallo prezioso che attraversava i confini europei.

(LaPresse) Un’organizzazione criminale dedita al traffico illecito di oro tra Veneto e Austria è stata smantellata dalla Guardia di Finanza di Verona e Vicenza, nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Verona. L’operazione ha portato al fermo di due cittadini vicentini, accusati di riciclaggio transnazionale, e al sequestro di circa 6 chilogrammi di oro, oltre a più di un milione di euro in contanti. Sono stati inoltre confiscati beni immobili, autovetture e conti correnti, per un valore complessivo stimato di circa 1,3 milioni di euro. Le indagini sono partite da un controllo della Polizia stradale avvenuto lo scorso maggio, quando su un’auto di un cittadino austriaco di origine turca furono scoperti 660 mila euro in contanti.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Verona, traffico illecito di oro tra Italia e Austria: maxi sequestro da 1,3 milioni

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