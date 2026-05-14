Tracce di vita | storie di tratta

È in corso una rassegna intitolata “Tracce di Invisibili” che unisce teatro e cinema per sensibilizzare sui diritti umani. L'iniziativa è promossa da diverse organizzazioni, tra cui Arci Firenze, Amnesty International Firenze, il Gruppo giovani Amnesty Firenze, l’Associazione Progetto Arcobaleno, la Fondazione Stensen e Blanca Teatro, con il supporto dell’Ordine degli Avvocati. L’evento si concentra sulle storie di tratta e sulle vittime invisibili di questo fenomeno.

“Tracce di Invisibili” è la rassegna teatrale e cinematografica dedicata ai diritti umani a cura di Arci Firenze, Amnesty International - Firenze, Gruppo giovani Amnesty Firenze, Associazione Progetto Arcobaleno, Fondazione Stensen, Blanca Teatro con il sostegno dell'Ordine degli Avvocati di.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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