Sora Storie di luoghi tracce di uomini | itinerari in scena Vesuvius – L’eruzione del 79 dC

Sabato 16 maggio 2026 partirà la seconda edizione di “Storie di luoghi, tracce di uomini: itinerari in scena”, un progetto che mira a valorizzare i luoghi della cultura attraverso performance dal vivo. L’iniziativa, realizzata con il sostegno della Regione Lazio e del suo assessorato alla Cultura, prevede diversi eventi in varie location. Tra gli spettacoli in programma ci sono “Vesuvius – L’eruzione del 79 d.C.” e altre rappresentazioni che coinvolgeranno pubblico e artisti.

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