Sora Storie di luoghi tracce di uomini | itinerari in scena Vesuvius – L’eruzione del 79 dC

Da frosinonetoday.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 16 maggio 2026 partirà la seconda edizione di “Storie di luoghi, tracce di uomini: itinerari in scena”, un progetto che mira a valorizzare i luoghi della cultura attraverso performance dal vivo. L’iniziativa, realizzata con il sostegno della Regione Lazio e del suo assessorato alla Cultura, prevede diversi eventi in varie location. Tra gli spettacoli in programma ci sono “Vesuvius – L’eruzione del 79 d.C.” e altre rappresentazioni che coinvolgeranno pubblico e artisti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Prenderà il via sabato 16 maggio 2026 la seconda edizione di “Storie di luoghi, tracce di uomini: itinerari in scena”, il progetto dedicato alla valorizzazione dei luoghi della cultura attraverso lo spettacolo dal vivo, realizzato con il contributo della Regione Lazio – Assessorato alla Cultura.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Nuovi ritrovamenti a Pompei, due uomini in fuga dall’eruzione del 79 d.C.(Adnkronos) – Nuovi ritrovamenti emergono dagli scavi della necropoli di Porta Stabia, a Pompei, dove gli archeologi hanno riportato alla luce i...

Leggi anche: Pompei, riemergono due scheletri di uomini uccisi dall’eruzione: nuove prove dal 79 d.C. grazie all’IA

Argomenti più discussi: Parroco fino alla morte, la testimonianza-record di don Franco; Credo la risurrezione di questa carne; ADSI Lazio – Domenica 24 maggio torna Cortili Aperti nell’ambito della XVI edizione della Giornata Nazionale delle Dimore Storiche - Tu News 24 - Passione per l'informazione; Il calcio di Evaristo Beccalossi è un’eco che dribla nei cuori.

Thailandia, India e Stati Uniti: storie di luoghi, tradizioni e paesaggi senza tempoPer gli antichi greci, il viaggio rappresentava la via da percorrere per approfondire il proprio desiderio di conoscenza ed entrare a contatto con popoli e culture diverse. Era un modo, come ricordano ... nationalgeographic.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web