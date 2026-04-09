' L’ultimo viaggio Storie di vita e fine vita' presentazione del libro di Angelo Ferracuti

Sabato 11, alle ore 17.30, presso la libreria Ubik di Ferrara, si terrà la presentazione del nuovo libro di Angelo Ferracuti intitolato “L’ultimo viaggio. Storie di vita e fine vita”. Ferracuti, giornalista e collaboratore di diverse testate nazionali, discuterà del suo lavoro, che affronta temi legati alle esperienze di fine vita e alle storie personali legate a questo momento. L’evento offre l’opportunità di conoscere meglio il contenuto del volume e il percorso narrativo dell’autore.

Sabato 11 (ore 17.30), presso la libreria Ubik di Ferrara, Angelo Ferracuti (collaboratore de Il Manifesto, Venerdì di Repubblica, La lettura del Corriere della Sera, Millennium del Fatto Quotidiano, Left, L'Indice dei libri), presenterà il suo nuovo libro ‘L’ultimo viaggio. Storie di vita e fine. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it Leggi anche: Napoli, presentazione del libro Lasciatemi morire in pace: etica, medicina e diritto nel fine vita "È stata tutta vita", a Podenzano la presentazione del libro di Valentina MastroianniMercoledì 4 febbraio 2026 alle ore 21 la palestra comunale di via Lombardelli 16 a Podenzano ospiterà la presentazione del libro "È stata tutta vita. Temi più discussi: Chi sale sul treno da Palermo a Lourdes, in un docufilm il racconto dell'ultimo viaggio; 10 nuovi e bellissimi libri per un lungo viaggio di Pasqua; TITANIC: UN VIAGGIO NEL TEMPO APPRODA A MILANO L’ESPERIENZA IN REALTÀ VIRTUALE CHE INVITA A SALIRE A BORDO DEL MITICO TRANSATLANTICO; Come un fiume - l'ultimo viaggio di Tiziano Terzani. L’ultimo viaggio con compassioneAngelo carissimo, non so da dove cominciare questa lettera per raccontarti le mie emozioni dopo la lettura del tuo libro L’ultimo viaggio – Storie di vita e fine vita pubblicato da Il Saggiatore con ... quotidiano.net L'ultimo libro di Carlo Ginzburg: con la micro-Storia siamo dentro la StoriaQuesta non è una recensione ma un invito alla lettura, e quindi comincia proponendo al lettore due motivi per addentrarsi nella lettura di Carlo Ginzburg e del suo Il vincolo della vergogna, appena ... ilmattino.it Il Settimanale TGR. Le storie di sabato 11 aprile. Ore 12.25 RAI3. Personaggi, storie, luoghi. Dalla villa di Luchino Visconti agli allevatori di montagna, dall'uncinetto come terapia ai disegni di Bruno Bozzetto. https://www.rainews.it/tgr/calabria/video/2026/04/il- - facebook.com facebook Cinema, arte, creatività, storie di rinascita. Racconti e luoghi italiani. Da non perdere il Settimanale della Tgr. Sabato 11 aprile alle 12.25 su Rai3 x.com