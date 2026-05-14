Tra storia e gioco alla scoperta della città di Verona | Caccia agli Scaligeri

Da veronasera.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 17 maggio 2026, i Musei Civici di Verona saranno aperti alle famiglie che desiderano scoprire la città attraverso un percorso interattivo intitolato “Caccia agli Scaligeri”. L'iniziativa combina elementi storici e ludici, offrendo un'occasione per conoscere i monumenti e le vicende che hanno segnato la città nel corso del tempo. L'evento si rivolge a tutte le età e prevede attività pensate per coinvolgere bambini e adulti.

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Domenica 17 maggio 2026, i Musei Civici di Verona accolgono le famiglie per un’esperienza immersiva, tra storia e gioco, alla scoperta della città. L’iniziativa, dedicata a grandi e piccoli, propone una speciale caccia al tesoro a tappe che si snoda tra i luoghi simbolo legati alla dinastia di.🔗 Leggi su Veronasera.it

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