Tra storia e gioco alla scoperta della città di Verona | Caccia agli Scaligeri

Domenica 17 maggio 2026, i Musei Civici di Verona saranno aperti alle famiglie che desiderano scoprire la città attraverso un percorso interattivo intitolato “Caccia agli Scaligeri”. L'iniziativa combina elementi storici e ludici, offrendo un'occasione per conoscere i monumenti e le vicende che hanno segnato la città nel corso del tempo. L'evento si rivolge a tutte le età e prevede attività pensate per coinvolgere bambini e adulti.

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