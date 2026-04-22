La partita tra Juventus e Verona si avvicina, con la formazione scaligera che deve fare i conti con due infortuni. La squadra di Sammarco dovrà affrontare la sfida senza due giocatori che non saranno disponibili, uno dei quali salterà l’impegno allo Stadium. La situazione degli infortunati è stata ufficialmente comunicata prima dell’incontro di Serie A.

di Luca Fioretti Juve Verona si avvicina e gli scaligeri perdono pezzi: tutti gli aggiornamenti e le novità in vista del match di Serie A in programma allo Stadium. La Juventus guidata da Luciano Spalletti prosegue a ritmi elevati la propria preparazione atletica in vista del prossimo scontro casalingo. Il calendario calcistico prevede l’importante sfida contro i gialloblù per il 3 maggio alle 18 all’Allianz Stadium. Mentre i bianconeri faticano intensamente per blindare la classifica, i veneti affrontano una profondissima crisi numerica. La compagine ospite arriverà orfana di alcune pedine cardine in ogni fondamentale reparto. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO Le pessime notizie per l’Hellas Verona sono state divulgate formalmente attraverso un preciso comunicato ufficiale emesso dalla società.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juve Verona, gli scaligeri perdono pezzi: due infortuni tra le fila della formazione di Sammarco, chi salta la sfida dello Stadium

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