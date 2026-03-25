Visite guidate lungo le stazioni della M4 alla scoperta della storia della città

Sono iniziate le visite guidate lungo le stazioni della linea metropolitana M4 di Milano, offrendo l’opportunità di conoscere da vicino le caratteristiche tecniche e i dettagli delle nuove infrastrutture. Le visite consentono ai partecipanti di esplorare le stazioni e di approfondire aspetti legati alla costruzione e alla progettazione della metropolitana, che rappresenta una delle recenti opere pubbliche realizzate in città.

La realizzazione della nuova linea metropolitana M4 di Milano non è stata soltanto una grande opera infrastrutturale, ma anche un’occasione straordinaria per esplorare, documentare e valorizzare la storia della città, strato dopo strato, dalla profondità del sottosuolo fino alla superficie delle sue strade e piazze. Con l’obiettivo di raccontare questo lungo percorso di ricerca, studio e lavoro sul campo nasce “ La Storia di Milano lungo la Linea Blu ”, un progetto di valorizzazione culturale promosso da M4 S.p.A., Comune di Milano e Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Milano, in collaborazione con l’Università degli Studi di Milano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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