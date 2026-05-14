Tra sogno e ossessione | Il Protagonista di Fabrizio Benvenuto arriva al cinema

Da salernotoday.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il cinema italiano si prepara ad accogliere Il Protagonista, opera prima scritta e diretta da Fabrizio Benvenuto, prodotta da MG Production di Morena Gentile e distribuita da Emozioni Distribuzione, nuova realtà guidata da Giampietro Preziosa, produttore cinematografico per Inthelfilm. Il film è.🔗 Leggi su Salernotoday.it

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