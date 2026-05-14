Tra rifugi timbri e premi | riparte Girarifugi la montagna friulana chiama gli escursionisti
Sabato 16 maggio si apre ufficialmente la nuova stagione di Girarifugi 2026 con un evento speciale a Città Fiera, segnando il ritorno delle attività dedicate agli escursionisti in montagna. La manifestazione prevede una serie di iniziative tra rifugi, raccolta di timbri e premi, coinvolgendo appassionati e visitatori alla scoperta delle zone montane della regione friulana. La stagione si svolge attraverso vari appuntamenti distribuiti nel territorio, con l’obiettivo di promuovere il turismo escursionistico.
Sabato 16 maggio prende ufficialmente il via la nuova stagione di Girarifugi 2026 con un’anteprima speciale a Città Fiera. A partire dalle 15, al primo piano del centro commerciale, all’interno del negozio Mega Intersport nell’Area Rosa, i rifugisti protagonisti dell’iniziativa incontreranno il.🔗 Leggi su Udinetoday.it
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