Nel 2025, nelle montagne del Trentino sono stati effettuati complessivamente 1.553 interventi di soccorso, coinvolgendo sia escursionisti che ciclisti in mountain bike. L’attività del Soccorso Alpino e Speleologico si è concentrata su situazioni di emergenza di varia natura, spesso legate a incidenti o difficoltà durante le escursioni. La cifra rappresenta un dato record rispetto agli anni precedenti, sottolineando l’alto livello di attività nelle aree montane della regione.

Il bilancio del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino relativo all’anno 2025 delinea un quadro di estrema intensità operativa, con un totale di 1.553 interventi che hanno coinvolto 1.602 persone tra soccorsi diretti e situazioni di emergenza. I dati evidenziano una realtà complessa in cui si sono registrati 51 decessi e oltre seicento persone portate in salvo senza ferite, a fronte di una maggioranza di utenti coinvolti che ha riportato lesioni fisiche. L’analisi delle dinamiche avvenute nelle valli trentine mostra come l’escursionismo classico rappresenti ancora oggi la principale fonte di rischio, assorbendo più della metà delle chiamate ricevute.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Trentino, 1.553 soccorsi in montagna: l’allarme tra escursionisti e MTB

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