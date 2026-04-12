Pomeriggio di soccorsi in montagna | due escursionisti feriti tra Amaro e il Matajur

Nel pomeriggio, i tecnici del Soccorso alpino delle stazioni di Forni Avoltri e Udine sono intervenuti in due eventi di emergenza avvenuti tra Amaro e il Matajur. Due escursionisti sono rimasti feriti durante le attività in montagna, richiedendo l'intervento immediato del personale specializzato. Le operazioni di soccorso si sono svolte in tempi ravvicinati, coinvolgendo diverse squadre sul territorio.

Pomeriggio di intenso lavoro per i tecnici del Soccorso alpino delle stazioni di Forni Avoltri e Udine, impegnati in due distinti interventi di emergenza scattati a breve distanza l'uno dall'altro. Il primo allarme è scattato intorno alle 15 e 15, nel comune di Amaro. Un uomo del cividalese.🔗 Leggi su Udinetoday.it Tre escursionisti feriti sul Monte Cusna: tutti soccorsiMattinata di apprensione per tre escursionisti soccorsi sul Monte Cusna, sull’Appennino Reggiano. Due valanghe in un pomeriggio: diversi escursionisti coinvoltiSecondo le prime ricostruzioni la seconda slavina potrebbe essere stata provocata proprio da chi ha chiesto aiuto.