Tra memoria storica e impegno giovanile | Forlì capitale del civismo con la Settimana della Legalità
A Forlì si svolge la Settimana della Legalità, un evento promosso dall’Assessorato alla Legalità che chiude il percorso annuale dedicato alla diffusione dei valori civici. L’iniziativa mira a rendere la legalità una realtà quotidiana e condivisa, coinvolgendo giovani e adulti. La manifestazione si inserisce in un progetto più ampio di sensibilizzazione sulla memoria storica e sull’impegno civico, con attività che si svolgono nel corso di tutta la settimana.
Trasformare la legalità da concetto astratto a esperienza quotidiana e condivisa. Con questo obiettivo il Comune di Forlì ha presentato la Settimana della Legalità, l’evento clou che chiude il percorso annuale promosso dall’Assessorato alla Legalità. Un palinsesto denso di appuntamenti che vedrà. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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