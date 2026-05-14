Tra memoria storica e impegno giovanile | Forlì capitale del civismo con la Settimana della Legalità

A Forlì si svolge la Settimana della Legalità, un evento promosso dall’Assessorato alla Legalità che chiude il percorso annuale dedicato alla diffusione dei valori civici. L’iniziativa mira a rendere la legalità una realtà quotidiana e condivisa, coinvolgendo giovani e adulti. La manifestazione si inserisce in un progetto più ampio di sensibilizzazione sulla memoria storica e sull’impegno civico, con attività che si svolgono nel corso di tutta la settimana.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui