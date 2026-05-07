Per le giovanile della Pallacanestro Forlì una settimana cruciale tra sogni nazionali e derby infuocati
La squadra giovanile di pallacanestro della città si prepara a una settimana decisiva, con impegni che spaziano dagli spareggi per le Finali Nazionali alle semifinali regionali contro avversarie storiche. La stagione dei campionati d’eccellenza è entrata nel vivo e il calendario prevede sfide importanti nei tornei Gold, mentre la squadra si avvicina a traguardi di rilievo nel settore giovanile.
Entra nel vivo la stagione dei campionati d’eccellenza per il settore giovanile dell’Unieuro Forlì. Tra spareggi per le Finali Nazionali, semifinali regionali contro rivali storiche e traguardi prestigiosi nei campionati Gold, il calendario biancorosso si fa rovente.Il palcoscenico più.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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