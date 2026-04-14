Liberazione Forlì non dimentica | una settimana di memoria tra cerimonie cultura e partecipazione
A Forlì si rinnova ogni anno l’appuntamento con la memoria dell’81esimo anniversario della Liberazione Nazionale. L’amministrazione comunale ha predisposto una settimana di eventi che coinvolgono istituzioni, associazioni e scuole, con l’obiettivo di ricordare quel momento storico attraverso cerimonie e iniziative culturali. La cittadinanza partecipa attivamente a questa serie di appuntamenti, che si svolgono nel rispetto delle tradizioni e della storia locale.
In occasione dell’81esimo anniversario della Liberazione Nazionale, l’Amministrazione comunale di Forlì in collaborazione con istituzioni, associazioni e mondo scolastico ha organizzato e coordinato un calendario di eventi. Il primo appuntamento si svolgerà sabato 18 aprile, alle 11, in via.🔗 Leggi su Forlitoday.it
Leggi anche: Forlì celebra l'8 marzo con un mese di eventi tra cultura, diritti e memoria
Sassuolo celebra il Giorno della Memoria: un programma di eventi tra scuole, teatro e cerimonieÈ iniziato ieri mattina, con lo spettacolo "Anna Frank" al teatro Carani riservato alle scuole primarie e secondarie di primo grado, il ricco...