Liberazione Forlì non dimentica | una settimana di memoria tra cerimonie cultura e partecipazione

A Forlì si rinnova ogni anno l’appuntamento con la memoria dell’81esimo anniversario della Liberazione Nazionale. L’amministrazione comunale ha predisposto una settimana di eventi che coinvolgono istituzioni, associazioni e scuole, con l’obiettivo di ricordare quel momento storico attraverso cerimonie e iniziative culturali. La cittadinanza partecipa attivamente a questa serie di appuntamenti, che si svolgono nel rispetto delle tradizioni e della storia locale.