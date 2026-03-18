Frutta verdura e rincari | Gli aumenti ci sono L’importante è acquistare prodotti da filiera corta

Un commerciante di frutta e verdura osserva gli aumenti dei prezzi, sottolineando l'importanza di scegliere prodotti da filiera corta. Recentemente, ha mostrato un grappolo di datterini provenienti dalla Sicilia, spiegando che il prezzo al chilo era di 4,5 euro la settimana scorsa, mentre questa mattina ha raggiunto i 6 euro. La differenza nei costi evidenzia le variazioni di mercato in corso.

Vitali Rosati alza il grappolo di datterini rosso fuoco arrivati freschi dalla Sicilia: "E’ un pomodoro che vendevo 4,5 euro al chilo solo la scorsa settimana, contro i 6 euro di questa mattina. La gente dei rincari se ne accorge? Caspita". Mirko Michelotto vende frutta e verdura al mercato di San Decenzio: alla nostra domanda sull’aumento dei prezzi al dettaglio causato dall’impennata del gasolio, Michelotto spiega: "Quello che arriva dalla Sicilia costa di più, è innegabile e inevitabile. Basti dire quello che accade a me su brevi distanze per coprire i mercati settimanali: dieci giorni fa un pieno di gasolio del mio camioncino mi è costato 110 euro, questa settimana ho speso 166 euro". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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