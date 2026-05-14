Tra amore e giustizia Rino Caputo ad Avellino con una lectio su Dante
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Venerdi 15 maggio 2026, alle ore 11:30, presso la Sala Penta della Biblioteca Provinciale "S. e G. Capone" di Avellino, INTRECCI Associazione Culturale inaugurerà ufficialmente il proprio programma culturale 2026 con una prolusione di alto profilo dedicata al pensiero di Dante e al tema della. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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