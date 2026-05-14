Tra amore e giustizia Rino Caputo ad Avellino con una lectio su Dante

Da avellinotoday.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Venerdi 15 maggio 2026, alle ore 11:30, presso la Sala Penta della Biblioteca Provinciale "S. e G. Capone" di Avellino, INTRECCI Associazione Culturale inaugurerà ufficialmente il proprio programma culturale 2026 con una prolusione di alto profilo dedicata al pensiero di Dante e al tema della. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Furto notturno in una tabaccheria ad Avellino: indagini su una banda di quattro uominiAVELLINO – Un colpo è stato messo a segno nella notte ai danni di una tabaccheria situata all’interno di un distributore di carburante lungo via...

Leggi anche: Ad Avellino Scalo dibattito pubblico sul Referendum sulla Giustizia

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web