Furto notturno in una tabaccheria ad Avellino | indagini su una banda di quattro uomini

AVELLINO – Un colpo è stato messo a segno nella notte ai danni di una tabaccheria situata all’interno di un distributore di carburante lungo via Bonatti.L’episodio si è verificato intorno alle tre.Secondo le prime ricostruzioni, a compiere il furto sono stati quattro individui con il volto travisato, giunti sul posto a bordo di un’Audi. L’azione si è svolta con rapidità ed efficienza: in pochi minuti, servendosi anche di alcuni contenitori, i malviventi hanno portato via tabacchi e tagliandi “gratta e vinci” dall’esercizio commerciale. Neanche a dirlo, sul luogo sono intervenuti gli agenti della Volante di via Palatucci per i primi rilievi, mentre le indagini sono state affidate alla Squadra Mobile di Avellino. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

