Ad Avellino Scalo dibattito pubblico sul Referendum sulla Giustizia

Mercoledì 18 marzo alle 17.30 si terrà un dibattito pubblico presso lo spazio “Avellino Scalo”. All’incontro parteciperanno rappresentanti e cittadini per discutere del referendum sulla giustizia che si svolgerà il 22 e 23 marzo. L’evento mira a fornire informazioni e raccogliere opinioni sulla consultazione popolare. La discussione è aperta a tutti gli interessati e si svolgerà in un ambiente informale.

Mercoledì 18 marzo, a partire dalle 17.30, presso lo spazio “Avellino Scalo”, ci sarà un dibattito pubblico sul prossimo “Referendum sulla Giustizia” del 22 e del 23 marzo. L’iniziativa è stata organizzata dalle realtà associative e giovanili del territorio avellinese: Unione Giovani di Sinistra, Giovani Comunisti, Network Giovani, NIdiL - CGIL, Arci, Legambiente e PD. Essa è nata con molteplici obiettivi. Occasioni di questo tipo sono necessarie per riaccendere il confronto in città e in periferia, sottolineando come le giovani generazioni siano interessate a confrontarsi anche su temi difficili, ma attraverso nuove pratiche che mettano al centro connessioni e relazioni reali. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it Articoli correlati Leggi anche: Referendum sulla Giustizia, ad Avellino incontro pubblico sulla separazione delle carriere Montevarchi, dibattito pubblico sul referendum sulla giustizia: confronto tra Sì e NoArezzo, 13 marzo 2026 – Un confronto aperto tra i due schieramenti in vista del referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo si terrà lunedì 16 marzo...