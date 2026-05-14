Tpl Campanini intesa Sp | Investimenti in materiale rotabile e infrastrutture si conferma significativa

Secondo un intervento recente, le imprese nel settore del trasporto pubblico locale hanno mantenuto un'attenzione costante sugli investimenti in materiale rotabile e infrastrutture durante gli ultimi tre anni, dal 2022 al 2024. Questa attenzione si traduce in un impegno continuativo nel rinnovamento e nello sviluppo delle infrastrutture, con risorse dedicate a migliorare la qualità e l’efficienza del servizio. I dati raccolti mostrano come questa spesa rimanga stabile nel tempo, riflettendo una strategia di lungo periodo.

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