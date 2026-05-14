Tpl Campanini intesa Sp | Investimenti in materiale rotabile e infrastrutture si conferma significativa

Da webmagazine24.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo un intervento recente, le imprese nel settore del trasporto pubblico locale hanno mantenuto un'attenzione costante sugli investimenti in materiale rotabile e infrastrutture durante gli ultimi tre anni, dal 2022 al 2024. Questa attenzione si traduce in un impegno continuativo nel rinnovamento e nello sviluppo delle infrastrutture, con risorse dedicate a migliorare la qualità e l’efficienza del servizio. I dati raccolti mostrano come questa spesa rimanga stabile nel tempo, riflettendo una strategia di lungo periodo.

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(Adnkronos) –?"L'attenzione da parte delle imprese verso gli investimenti in materiale rotabile e infrastrutture si conferma significativa in tutto il triennio esaminato", ovvero il 2022, il 2023 e il 2024. In particolare "nel 2024 le aziende hanno speso il 12,6% (a livello mediano) del valore della produzione per opere e mezzi. Sono risultati importanti,. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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