Il Gruppo Fs acquisisce il ramo d’azienda di Firema | rafforzata la filiera industriale del materiale rotabile

Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ha completato l’acquisizione di un ramo d’azienda di Titagarh Firema, azienda specializzata nella progettazione e produzione di veicoli ferroviari. Con questa operazione, il gruppo rafforza la propria presenza nella filiera industriale del materiale rotabile, ampliando la sua capacità produttiva e consolidando la posizione nel settore ferroviario. La transazione è stata conclusa di recente.

Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ha perfezionato l'acquisizione di un ramo d'azienda di Titagarh Firema, società attiva nella progettazione e nella realizzazione di veicoli ferroviari. L'operazione riguarda in particolare gli asset operativi dell'azienda e rientra nelle strategie di rafforzamento industriale previste dal Piano strategico 2025–2029 del gruppo ferroviario.