Fiere Zambito Intesa Sp | Giovani ed education chiave per sviluppo Paese

Verona, 12 mar. (Adnkronos) - “Per una banca sistemica come Intesa Sanpaolo, i giovani, gli studenti e l'education rappresentano un elemento chiave per lo sviluppo strategico del Paese. Per questo inseriamo obiettivi specifici anche nei nostri piani industriali e lavoriamo per integrare sempre di più i percorsi scolastici e accademici con il tessuto produttivo”. Lo ha dichiarato Elisa Zambito Marsala, responsabile education ecosystem di Intesa San Paolo, intervenendo a LetExpo, la fiera dedicata a trasporti, logistica, servizi alle imprese e sostenibilità, organizzata da Alis con Veronafiere, sottolineando il ruolo centrale delle competenze per la crescita economica e sociale della nazione. 🔗 Leggi su Iltempo.it

