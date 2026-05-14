Un rappresentante del settore del trasporto pubblico locale ha commentato la situazione attuale, criticando le discussioni portate avanti da chi, secondo lui, ha contribuito a peggiorare il servizio in passato. Ha inoltre sottolineato che il contributo di queste persone alla risoluzione della vertenza regionale è nullo. La questione coinvolge aspetti politici e amministrativi legati alla gestione passata del servizio di trasporto pubblico in città.

Tempo di lettura: 2 minuti “Sul trasporto pubblico locale è semplicemente assurdo che si attardino in lezioni, coloro che sono stati politicamente responsabili del disastro dell’ex Amts. Quando siamo arrivati, non era un bus ad essere in panne, ma l’intero sistema del Tpl e si rischiava il collasso totale. In un decennio, il servizio è stato sempre garantito e lo è ancora in questa delicata fase di transizione. Abbiamo completamente rinnovato la flotta, con quindici autobus di nuova generazione e a zero emissioni inquinanti. La situazione attuale, come è ampiamente noto, dipende dalla gara fatta dalla Regione, non certo dal Comune. Purtroppo la gara regionale non si conclude ed è in itinere da ben nove anni: solo chi vuole speculare politicamente può imputare di questo responsabilità a questa amministrazione”.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Tpl, Ambrosone: “Assurdo lezioni da chi distrusse il Tpl in città, contributo per risolvere vertenza che è regionale pari a zero”

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