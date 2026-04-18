Orsa Autoferro Tpl il messinese Fabio Perre è il nuovo segretario regionale

Si sono svolti i congressi provinciale e regionale dell’Orsa AutoferroTpl, incontri che hanno visto la partecipazione del segretario generale Mariano Massaro e del segretario nazionale degli autoferrotranvieri, Gennaro Conte. Durante l’evento, è stato eletto il nuovo segretario regionale, un professionista proveniente dal messinese. La scelta è avvenuta attraverso un’assemblea di rappresentanti sindacali e lavoratori del settore.

Si sono svolti i congressi provinciale e regionale dell’Orsa AutoferroTpl, un evento di rilievo presieduto dal segretario generale Mariano Massaro e a cui ha partecipato il segretario nazionale degli autoferrotranvieri, Gennaro Conte. Le nuove segreterie sono state elette per acclamazione.🔗 Leggi su Messinatoday.it

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