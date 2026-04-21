Tpl Ambrosone | No a speculazioni le aziende devono mettere in campo quanto concordato

Il rappresentante del settore del trasporto pubblico ha invitato le aziende a rispettare gli accordi stabiliti, evitando qualsiasi forma di speculazione. Ha inoltre chiesto alle parti coinvolte di mantenere un atteggiamento costruttivo e di evitare strumentalizzazioni che possano complicare ulteriormente la situazione. La dichiarazione è stata rilasciata in un momento di attenzione pubblica sulla gestione dei servizi di trasporto e sulla loro stabilità.

Tempo di lettura: 2 minuti “ Sulla questione del trasporto pubblico sollecito tutti, in particolare alcuni gruppi di minoranza ad evitare inutili strumentalizzazioni. L’Amministrazione si è sempre, dal primo istante di questa delicata fase di transizione aziendale, assunto tutte le responsabilità del caso: lo dice la storia. E’ stata quest’Amministrazione a risollevare il tpl a Benevento, dopo avere ereditato il fallimento dell’Amts dalle precedenti amministrazioni, poi a rinnovare il parco mezzi con quindici bus di ultima generazione: non accettiamo dunque che si speculi su questo versante su cui abbiamo sempre agito con responsabilità ed efficienza amministrativa”, lo scrive in una nota l’ assessore ai Trasporti Luigi Ambrosone.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Tpl, Ambrosone: “No a speculazioni, le aziende devono mettere in campo quanto concordato” Notizie correlate "Le aziende devono aiutare nella ristrutturazione"Troppe case case sfitte e inutilizzate, spesso perchè non idonee a ospitare qualcuno. Leggi anche: Tpl, Gibelli (Asstra): "Settore in evoluzione, riorganizzare aziende per intercettare complessità" Tutti gli aggiornamenti Tpl, Ambrosone: ‘No a speculazioni, aziende mettano in campo quanto concordato e sui mezzi sicurezza è obbligo di legge’Sulla questione del trasporto pubblico sollecito tutti, in particolare alcuni gruppi di minoranza ad evitare inutili strumentalizzazioni. L’Amministrazione si è sempre, dal primo istante di questa ... ntr24.tv Tpl a Benevento, Ambrosone: Subentro Air vicino, puntiamo a chiudere entro aprileSe avessimo acquisito tutta la documentazione, probabilmente avremmo potuto farcela entro il 31 marzo. Tuttavia la società Trotta ci ha comunicato che sta definendo alcune questioni legate al ... ntr24.tv