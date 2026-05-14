Toscana schianto contro un albero | muore 57enne di Mondragone

Nella regione Toscana, un incidente stradale ha causato la morte di una donna di 57 anni originaria di Mondragone. L'auto su cui viaggiava si è schiantata contro un albero. La vittima, residente da tempo nel Senese, era nota per il suo lavoro nel settore della ristorazione e gestiva un locale a Castellina in Chianti. L’incidente è avvenuto lungo una strada della zona, senza altri veicoli coinvolti. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per la donna non c’è stato nulla da fare.

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Tragedia tra la Toscana e il litorale casertano per la scomparsa di Arcangela D’Annolfo, 57enne nata a Mondragone e da anni residente nel Senese, dove era molto conosciuta per il suo impegno nel ristorante “Le Tre Porte” di Castellina in Chianti. La donna è morta all’ospedale Santa Maria alle Scotte di Siena in seguito alle gravi conseguenze di un incidente stradale avvenuto lungo il tratto che collega Lornano alla località Topina. Stando alle prime informazioni raccolte, la 57enne si trovava alla guida della propria vettura quando avrebbe improvvisamente perso il controllo del mezzo, terminando la corsa contro un cipresso ai margini della strada. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Toscana, schianto contro un albero: muore 57enne di Mondragone ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Schianto contro un albero prima dell’alba a Costa Volpino: muore 53enne Schianto auto-moto a Cantù: motociclista 57enne muore in pronto soccorsoUna moto e un'auto si sono schiantate violentemente nel pomeriggio di oggi in via Ginevrina da Fossano, a Cantù (Como). Temi più discussi: Moto si schianta contro un furgone, Benito Vasile muore a soli 41 anni: Resterà nel cuore di chi lo ha conosciuto; Perde la vita dopo lo schianto in moto; Schianto contro un palo, poi le fiamme: muore carbonizzato; Il monomotore perde quota e si schianta contro un palazzo: le immagini dell'incidente. Schianto contro un cipresso, muore Arcangela D’Annolfo, celebre ristoratrice originaria di MondragoneLa 57enne, titolare del ristorante Le Tre Porte, è deceduta all’ospedale Le Scotte di Siena dopo un incidente stradale. Le cause sono in fase di accertamento. casertaweb.com Perde la vita dopo lo schianto in motoVICOPISANO: Un uomo di 41 anni ha perso la vita dopo un incidente in sella al suo scooter. Coinvolto anche un furgone. Inutili i soccorsi del 118 ... toscanamedianews.it