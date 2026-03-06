Schianto contro un albero prima dell’alba a Costa Volpino | muore 53enne

Un uomo di 53 anni ha perso la vita in un incidente avvenuto prima dell’alba a Costa Volpino. L’incidente si è verificato intorno alle 4.20 di venerdì 6 marzo in via Partigiani, quando la sua auto si è schiantata contro un albero di noce. Il conducente è deceduto sul colpo.

LA TRAGEDIA. L’incidente attorno alle 4.20 di venerdì 6 marzo in via Partigiani: l’auto si è schiantata contro un noce e il conducente è morto sul colpo. Inutili i soccorsi. Tragedia prima dell’alba a Costa Volpino, dove attorno alle 4.20 di venerdì 6 marzo ha perso la vita un uomo di 53 anni in un incidente stradale avvenuto lungo via Partigiani. La vittima è Diego Cretti, residente proprio nella stessa via. Per cause ancora in fase di accertamento, la vettura che stava guidando, una Peugeot 208, è uscita di strada schiantandosi contro un albero. L’impatto è stato molto violento e ha intrappolato il conducente all’interno dell’abitacolo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del comando di Clusone, insieme a una squadra dei Vigili del fuoco di Bergamo e a una di Brescia. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

