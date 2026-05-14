Toscana modifiche alla circolazione ferroviaria per il passaggio del Giro d' Italia

Il 20 maggio, in Toscana, ci saranno variazioni nella circolazione ferroviaria in occasione del passaggio dell’11ª tappa del Giro d’Italia tra Porcari e Chiavari. La modifica è stata comunicata da Rete Ferroviaria Italiana, parte del Gruppo FS, e riguarda le linee ferroviarie per assicurare lo svolgimento della corsa in sicurezza. Le variazioni si concentrano principalmente su orari e percorsi dei treni, senza indicazioni di altri dettagli.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Mercoledì 20 maggio in occasione del passaggio dell’11ma tappa del Giro d’Italia tra Porcari e Chiavari, al fine di garantire lo svolgimento della manifestazione in condizioni di massima sicurezza, Rete Ferroviaria Italiana(Gruppo FS) informa che sono previste modifiche alla circolazione. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Il Ravennate si prepara al passaggio del Giro d'Italia: le modifiche alla viabilità previsteMentre sale l'attesa per il Giro d'Italia, il territorio ravennate inizia a prendere 'le misure' per il passaggio della corsa rosa. Linea ferroviaria Lucca–Aulla, nuovi cantieri e modifiche alla circolazioneLUCCA – I lavori sulla linea Lucca–Aulla tornano al centro dell’attenzione con nuovi interventi infrastrutturali e possibili disagi per chi utilizza... Temi più discussi: Estate da incubo per i pendolari di Roma: due mesi di interruzioni sulle linee ferroviarie; Treni, linea Firenze-Empoli: modifiche alla circolazione per lavori. Ecco quando; Treni, modifiche alla circolazione per lavori di rinnovo dei binari a Firenze Cascine; Lavori sulla linea ferroviaria Genova-Pisa-Roma: modifiche alla circolazione. Modifiche alla circolazione dei treni nelle mattine del 17 – 24 – 31 maggio nella tratta Firenze – Empoli, dalle 11.00 alle 13.00, per interventi infrastrutturali programmati a Firenze Cascine. I treni Regionali in servizio sulle linee: Firenze – Pisa – Livorno, Fire x.com Treni, modifiche alla circolazione per lavori di rinnovo dei binari a Firenze CascinePreviste modifiche alla circolazione dei treni nelle mattine dei giorni 17–24 –31 maggio nella tratta Firenze – Empoli, dalle 11 alle 13, per interventi infrastrutturali programmati a Firenze Cascine. 055firenze.it Passaggio Giro d'Italia, modifiche alla circolazione ferroviariaMercoledì 20 maggio sulle linee Firenze – Pistoia – Viareggio e Lucca – Aulla Lunigiana. nove.firenze.it