Sono stati annunciati nuovi interventi sulla linea ferroviaria che collega Lucca ad Aulla, con l’avvio di cantieri e modifiche temporanee alla circolazione dei treni. Le operazioni riguardano lavori infrastrutturali che potrebbero causare disagi ai pendolari e agli utenti abituali della tratta. La gestione della circolazione ferroviaria sarà soggetta a variazioni durante le fasi di intervento.

LUCCA – I lavori sulla linea Lucca– Aulla tornano al centro dell’attenzione con nuovi interventi infrastrutturali e possibili disagi per chi utilizza quotidianamente la ferrovia tra Lucca e Aulla Lunigiana. I cantieri programmati interesseranno la tratta nel fine settimana del 28 e 29 marzo, quando la circolazione ferroviaria subirà una sospensione temporanea per consentire le operazioni tecniche previste da Rete Ferroviaria Italiana ( RFI). Gli interventi riguarderanno in particolare il tratto compreso tra le stazioni di Diecimo- Pescaglia e San Pietro a Vico, dove sono previsti lavori di consolidamento su due ponti ferroviari. Nello stesso periodo saranno avviate anche attività legate alla realizzazione del nuovo cavalcaferrovia di Acquacalda, oltre ad alcuni interventi di manutenzione su tombini e infrastrutture lungo la linea. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Linea ferroviaria Lucca–Aulla, nuovi cantieri e modifiche alla circolazione

