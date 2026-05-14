Per il 2026, la Toscana raggiunge un nuovo record con venti località che ottengono la Bandiera Blu, confermando il suo ruolo come regione di riferimento per il turismo sostenibile e la qualità ambientale. La riconferma di questi riconoscimenti si aggiunge alle certificazioni che testimoniano l'impegno della regione nella tutela delle spiagge e delle acque costiere. La crescita delle Bandiere Blu rappresenta un risultato concreto nella promozione di un turismo rispettoso dell’ambiente e delle risorse naturali.

Tra conferme storiche e nuovi ingressi, la regione rafforza la presenza tra le eccellenze italiane del turismo balneare sostenibile FIRENZE – La Toscana consolida la propria presenza tra le regioni italiane simbolo del turismo sostenibile e della qualità ambientale. Per il 2026 salgono infatti a 20 le località premiate con la bandiera blu, il riconoscimento internazionale assegnato dalla FEE – Foundation for Environmental Education alle destinazioni balneari che rispettano elevati standard ambientali e turistici. La novità dell’anno è rappresentata da Monte Argentario, che entra ufficialmente nell’elenco delle spiagge premiate, contribuendo a portare il totale regionale a quota venti. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Toscana da record: salgono a venti le Bandiere Blu nel 2026

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