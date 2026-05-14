Le bandiere blu per il 2026 sono state assegnate oggi dalla Foundation for Environmental Education ai Comuni che si affacciano sul mare e agli approdi turistici. La Toscana si conferma tra le regioni più premiate, con venti comuni riconosciuti e l'aggiunta di Monte Argentario alla lista. Complessivamente, sono stati assegnati sette approdi turistici che soddisfano i requisiti richiesti. La cerimonia di consegna si è svolta in una data di metà maggio, coinvolgendo vari rappresentanti del settore turistico e ambientale.

ROMA – Le bandiere blu 2026 sono state assegnate oggi, 14 maggio 2026, dalla Foundation for environmental education (Fee) ai Comuni rivieraschi e agli approdi turistici. Quest’anno sventolano in 257 Comuni e 87 approdi turistici. La cerimonia di premiazione si è svolta a Roma alla sede del Cnr. In tutto sono 525 le spiagge italiane bandiera blu, pari a circa l’11,6% a livello mondiale. Tra le new entry ci sono Amendolara e Locri in Calabria, Rimini in Emilia Romagna, Lipari in Sicilia, e Monte Argentario in Toscana. La manifestazione ha premiato le località con le acque di balneazione che sono risultate eccellenti su una valutazione degli ultimi quattro anni come stabilito dai risultati delle analisi delle Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Bandiere blu: Toscana di nuovo sul podio con venti comuni. Aggiunto Monte Argentario. E sette approdi turistici

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