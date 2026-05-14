Torneo di tennis Tavolo inclusivo all’istituto comprensivo Rapisardi

Lo sport come strumento di crescita, confronto e inclusione sociale. È questo il messaggio al centro del torneo di tennis "Tavolo inclusivo”, iniziativa promossa dall’istituto comprensivo Rapisardi nell’ambito del programma scolastico dedicato all’inclusione e alla sensibilizzazione degli.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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