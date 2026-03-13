L' istituto comprensivo di Anghiari su Rai 1

Sabato 14 marzo alle 10.10 su Rai 1 andrà in onda un servizio dedicato all'Istituto Comprensivo di Anghiari durante la trasmissione

Anghiari si racconta su Rai 1: il progetto educativo della scuola protagonista di "Uno Mattina in famiglia". In onda alle ore 10:10 Sabato 14 marzo su Rai 1 alle ore 10.10 andrà in onda il servizio dedicato all'Istituto Comprensivo di Anghiari, nella popolare trasmissione "Uno Mattina in famiglia". Il servizio, che ha visto la partecipazione delle scuole di Anghiari e Monterchi, racconterà il progetto educativo innovativo che caratterizza questa realtà scolastica, un perfetto equilibrio tra tradizione e innovazione. L’Istituto Comprensivo di Anghiari e Monterchi si inserisce in un contesto storico e paesaggistico di grande valore e si propone come un centro di aggregazione culturale e sociale, che coinvolge non soltanto gli studenti, ma anche l’intera comunità locale. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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