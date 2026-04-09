L’istituto comprensivo di Cortemaggiore in Assemblea legislativa a Bologna

Nella giornata di oggi, l'istituto comprensivo di Cortemaggiore ha partecipato a un'assemblea legislativa svoltasi a Bologna, all’interno della sede regionale. Durante l’incontro, sono stati illustrati i meccanismi di funzionamento dell’Assemblea legislativa e le attività svolte all’interno della “casa delle leggi” della Regione Emilia-Romagna. La partecipazione ha coinvolto rappresentanti scolastici e altri attori istituzionali presenti nella regione.

Come funziona l’Assemblea legislativa. Cosa succede nella “casa delle leggi” della Regione Emilia-Romagna. Le curiosità sull’Aula e su dove siedono consiglieri e assessori. Le studentesse e gli studenti dell’dell’Istituto comprensivo di Cortemaggiore sono stati ospiti dell’Assemblea legislativa. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Regione, gli studenti dell'Istituto Giordani in Assemblea legislativaAd accogliere le studentesse e gli studenti sono stati la vicepresidente dell'Assemblea legislativa Barbara Lori e Tommaso Fiazza, entrambi... Mobilità, il docente chiede di trasferirsi in un Istituto Comprensivo o Istituto superiore: non può scegliere la singola sedeUn Istituto di Istruzione Superiore (IIS) e un Istituto Comprensivo (IC) sono istituzioni scolastiche autonome che, a decorrere dall’anno scolastico... Si parla di: Progetto Erasmus, anche per i più piccoli: scambio in Olanda per 12 ragazzi di Castelvetro. Gli alunni dell’Istituto Comprensivo di Cortemaggiore in Regione per il progetto Porte AperteCome funziona l’Assemblea legislativa. Cosa succede nella casa delle leggi della Regione Emilia-Romagna. Le curiosità sull’Aula e su dove siedono ... piacenzasera.it Tutte le notizie aggiornate su Istituto Comprensivo di CortemaggioreCASTELVETRO PIACENTINO - Genitori sul piede di guerra: l’iscrizione in prima media per quanti hanno già frequentato la quinta elementare potrebbe non essere garantita. Un condizionale che è bastato ... laprovinciacr.it