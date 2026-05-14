Le autorità sanitarie hanno annunciato nuove regole per i contatti a rischio, che prevedono l'uso delle mascherine, il mantenimento di una distanza di due metri e l’assenza di mezzi pubblici durante le quarantene. Si tratta di misure che si inseriscono in un quadro di attenzione continua, con l’obiettivo di prevenire eventuali focolai. Le linee guida sono state comunicate con un linguaggio che richiama le situazioni di emergenza, puntando su monitoraggi e classificazioni dei contatti.

L’attenzione resta alta e il linguaggio utilizzato dalle autorità sanitarie è quello delle grandi emergenze preventive: quarantena fiduciaria, monitoraggio costante, classificazione dei contatti e regole precise per evitare possibili catene di contagio. A riaccendere il dibattito è la nuova circolare del ministero della Salute sull’hantavirus, che introduce misure dettagliate per chi viene considerato un contatto a rischio. Non si parla soltanto di isolamento domestico, ma di una serie di restrizioni che ricordano da vicino gli anni più delicati della pandemia, con indicazioni severe su spostamenti, convivenza e comportamenti quotidiani....🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Tornano le mascherine, distanza di 2 metri e niente mezzi: le nuove regole per i contatti a rischio

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Vorrei vivere in un Paese in cui dopo questo titolo parta una indagine nella redazione dell @ilmessaggeroit per il resto di procurato allarme. Parallelamente il blocco totale e perpetuo dei finanziamenti pubblici a tutte la stampa. Purtroppo non vivo in questo Pa x.com

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