Sono state annunciate nuove regole riguardanti le misure di sicurezza per contenere la diffusione di alcune malattie. Chi è in quarantena fiduciaria dovrà restare in una stanza dedicata per sei settimane, mantenendo almeno due metri di distanza dai membri della famiglia. È consentito lasciare la stanza per motivi legati alla salute mentale, ma si devono rispettare le distanze e le precauzioni indicate.

Quarantena fiduciaria per sei settimane in una stanza propria e con distanza di almeno due metri dai membri della famiglia, ma con la possibile uscire per preservare la salute mentale indossando una mascherina chirurgica ed evitando gli assembramenti. Divieto di utilizzo di mezzi di trasporto pubblico e voli. Queste le misure a cui deve attenersi una persona considerata contatto a rischio di aver contratto l'hantavirus, ovvero che sia stato a meno di due metri per oltre 15 minuti con un caso confermato o probabile. A indicarlo è la circolare del ministero della salute dell'11 maggio che indica anche una classificazione basata sul livello di esposizione, indice della probabilità di un avvenuto contagio.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Mascherine, distanza di 2 metri e niente mezzi per l'hantavirus: le nuove regole e chi sono i contatti a rischio

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