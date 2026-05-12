Hantavirus le regole OMS per i contatti a rischio | Iniziare il tracciamento due giorni prima dei sintomi

L'Organizzazione mondiale della salute ha pubblicato un nuovo vademecum con le indicazioni per i paesi riguardo al monitoraggio dei contatti a rischio di hantavirus. Le raccomandazioni prevedono di avviare il tracciamento due giorni prima della comparsa dei sintomi nei soggetti coinvolti. Il documento fornisce istruzioni dettagliate sulle procedure da seguire per contenere la diffusione del virus, sia in caso di casi confermati che probabili.

L'Organizzazione mondiale della salute (Oms) ha pubblicato un vademecum aggiornato con tutte le raccomandazioni che gli Stati membri dovranno seguire nel contenimento della catena dei contagi di eventuali casi confermati o probabili di hantavirus. Tra i punti più importanti la definizione della fase più contagiosa e del periodo in cui iniziare il tracciamento dei contatti.🔗 Leggi su Fanpage.it

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Crucero con Hantavirus: CONFIRMADO, es el virus Andes

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