Tornano le ’Feste di Sant’Erasmo’ Per il patrono ci sarà anche Ron

Le ’Feste di Sant’Erasmo’ tornano quest’anno con un evento musicale di rilievo. Il concerto di Ron, noto cantautore italiano, è previsto per sabato 30 maggio alle ore 21 in piazza Roma. La manifestazione è in programma dal 28 maggio al 2 giugno, con varie iniziative e momenti di intrattenimento. La serata di Ron rappresenta il momento culminante della manifestazione, che si svolge nel rispetto del calendario tradizionale.

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Sarà il concerto di Ron il momento clou delle ’ Feste di Sant’Erasmo 2026 ’. Il celebre cantautore italiano salirà sul palco di piazza Roma sabato 30 maggio alle 21.45, nel cuore delle celebrazioni dedicate al patrono di Porto Ercole. Il paese si prepara a cinque giorni di appuntamenti tra fede, tradizione marinara, La Regata Remiera dei Quattro Forti e concerti, oltre ai tradizionali e spettacolari fuochi artificiali. Le feste, organizzate dalla Proloco di Porto Ercole con il patrocinio e il contributo del Comune di Monte Argentario, si svolgeranno dal 28 maggio al 2 giugno. Le celebrazioni prenderanno il via giovedì 28 e venerdì 29 maggio con il ’Girotondo di Canzoni’, giunto alla diciannovesima edizione.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Tornano le ’Feste di Sant’Erasmo’. Per il patrono ci sarà anche Ron ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice Notizie correlate Oggi apre il mega store (con parco) dove si potranno organizzare feste: ci sarà anche la mongolfieraDopo tanta attesa, oggi 28 febbraio l'undicesimo Garden Center a marchio Viridea aprirà a Carate Brianza, a margine della Statale 36. Pasqua più cara anche nel 2026: aumentano uova di cioccolato, colombe e voli. Ecco quanto ci costeranno le festeUna volta è per l’inflazione, un’altra per il cambiamento climatico, un’altra ancora per le tensioni geopolitiche. Temi più discussi: Tornano le ’Feste di Sant’Erasmo’. Per il patrono ci sarà anche Ron; Sale-Sant’Ambrogio in festival: a Firenze quattro giorni dedicati al tema delle relazioni e al ricordo di Fabio Picchi; A Tradate torna la Festa di primavera dell’associazione Pando; Festa di Sant'Isidoro, Siena. La festa di Sant Joan de la Porta Llatina ad AlgheroIl 5, 6 e 7 maggio tornano ad Alghero le celebrazioni di Sant Joan de la Porta Llatina. La festa inizierà martedì presso il Monument a la Unitat de la Llengua, con una processione nel centro storico. alguer.it Con le Feste di Maggio, Riolo ricorda l’antico voto alla Madonna del RosarioRiolo Terme. Don Tondini: «Una ricorrenza che, per i cittadini di Riolo, è la vera festa del paese». Domenica la benedizione al paese in piazza ... ilnuovodiario.com