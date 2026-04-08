Conto alla rovescia per la Festa di San Nicola 2026 a Bari | a giorni il montaggio delle grandi luminarie

A pochi giorni dall’inizio, si stanno installando le luminarie in vista della Festa di San Nicola 2026 a Bari. L’evento, previsto per maggio, coinvolge ogni anno migliaia di persone che affollano le strade del centro storico, del borgo antico e del lungomare. Durante la festa, si alternano cortei, bancarelle, processioni e decorazioni luminose che arricchiscono le aree più frequentate della città.

Bari si prepara alla Festa di San Nicola 2026, appuntamento clou del maggio cittadino, che richiama come da tradizione migliaia di baresi e ‘forestieri’ per le strade del centro, del borgo antico e del lungomare, tra cortei, bancarelle, processioni e luci festive. Come di consueto, le luminarie. 🔗 Leggi su Baritoday.it Leggi anche: Conto alla rovescia per la Festa del Cioccolato Liceo Classico Piccolomini, conto alla rovescia per la festaÈ un appuntamento che manca dal 2012 e che si preannuncia molto partecipato, oggi come allora: una grande festa nei locali del liceo classico... Temi più discussi: Uras, conto alla rovescia per la festa di San Salvatore; Conto alla rovescia per 'Ponte di parole': 80 eventi in 19 differenti location; Conto alla rovescia per il ritorno del cinema Palazzo a San Lorenzo; Tutto pronto per Oriago in Fiore con centinaia di espositori, musica e street food. Sant’Efisio, il rito della benedizione di Pasquetta ai buoi del cocchio: inizia il conto alla rovescia per la 370ª edizioneSant’Efisio, il rito della benedizione di Pasquetta ai buoi del cocchio: inizia il conto alla rovescia per la 370ª edizione ... vistanet.it Beat Fest, parte il conto alla rovescia. Radio Gamma e nuovi ospiti infiammano la festaVogliamo che Beat Fest diventi l’appuntamento che scandisce l’inizio dell’estate. L’obiettivo è crescere e portarlo tra i grandi eventi a ingresso libero ... chiamamicitta.it Festa di San Marco Ormai tutto é pronto per la Festa Patronale della Parrocchia di San Marco. Vi aspettiamo numerosi! - facebook.com facebook