Elezioni il conto alla rovescia Venerdì il confronto tra candidati Fate sentire la vostra voce

Mancano pochi giorni al confronto organizzato da "La Nazione" fra i candidati sindaco in lizza per le amministrative dei prossimi 24 e 25 maggio a Sesto. L’EVENTO L’appuntamento è fissato per venerdì 15 al Cinema Grotta (via Gramsci 387) alle 18 (l’ingresso, libero, però sarà aperto dalle 17,30). I PROTAGONISTI A esporre le loro idee e i loro programmi per conquistare il ruolo di primo cittadino saranno Daniele Brunori ex capogruppo della Lega sceso in campo però con un soggetto civico, la lista Via Nova, Beatrice Corsi assessore uscente con delega all’Ambiente sostenuta da Ecolò e Sesto CollettivA formata da Possibile e Rifondazione...🔗 Leggi su Lanazione.it

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