Mercato musica e laboratori | torna Borgo del Talco in via Bezzecca

Dopo alcuni mesi di inattività, torna a animare via Bezzecca l’evento “Borgo del Talco” giunto alla sua terza edizione. La manifestazione prevede mercati, musica e laboratori, con l’obiettivo di rivitalizzare la zona attraverso attività di rigenerazione urbana. Il progetto mira a trasformare l’area in un punto di incontro e socializzazione, coinvolgendo diversi attori locali in iniziative di natura culturale e ricreativa.

Dopo uno stop di alcuni mesi, “Borgo del Talco” torna ad animare via Bezzecca. Giunto alla terza edizione, il progetto di rigenerazione urbana di Porta Trento punta a restituire nuova vitalità alla zona, trasformandola in uno spazio di incontro, creatività e socialità diffusa.L'appuntamento è.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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Domenica 19 sarò a Borgo del Talco , questa volta in veste di espositrice! Sono molto felice di tornare in questo bellissimo contesto, ricco di esperienze da fare ed artigiani da scoprire! Vi aspetto con tutte le mie realizzazioni! - facebook.com facebook