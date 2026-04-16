Mercato musica e laboratori | torna Borgo del Talco in via Bezzecca

Da padovaoggi.it 16 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo alcuni mesi di inattività, torna a animare via Bezzecca l’evento “Borgo del Talco” giunto alla sua terza edizione. La manifestazione prevede mercati, musica e laboratori, con l’obiettivo di rivitalizzare la zona attraverso attività di rigenerazione urbana. Il progetto mira a trasformare l’area in un punto di incontro e socializzazione, coinvolgendo diversi attori locali in iniziative di natura culturale e ricreativa.

Dopo uno stop di alcuni mesi, “Borgo del Talco” torna ad animare via Bezzecca. Giunto alla terza edizione, il progetto di rigenerazione urbana di Porta Trento punta a restituire nuova vitalità alla zona, trasformandola in uno spazio di incontro, creatività e socialità diffusa.L'appuntamento è.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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