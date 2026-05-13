Torna la " Sorveglianza Attiva "! La Croce Rossa Italiana – Comitato di Bagni di Lucca annuncia la riattivazione del progetto "Sorveglianza Attiva", un servizio di supporto telefonico dedicato alle persone anziane e fragili del territorio. L’iniziativa ha l’obiettivo di contrastare l’ isolamento sociale e offrire un punto di riferimento concreto attraverso chiamate periodiche effettuate da volontari formati, capaci di ascoltare, monitorare il benessere delle persone e intercettare eventuali bisogni, attivando se necessario la rete dei servizi del territorio. Il progetto nasce in sinergia con il Comune di Bagni di Lucca e con i servizi sociali, e si inserisce in un sistema di attenzione e prossimità rivolto alle fasce più vulnerabili della popolazione.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La Croce Rossa riattiva la “Sorveglianza attiva“

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