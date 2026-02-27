Scuola e volontariato | firmato il nuovo protocollo tra Ministero dell’Istruzione e Croce Rossa Italiana per la cittadinanza attiva

Il Ministero dell’Istruzione e la Croce Rossa Italiana hanno firmato un nuovo protocollo che mira a integrare il volontariato nelle scuole italiane. Il documento stabilisce le modalità di collaborazione tra le istituzioni e l’associazione per promuovere attività di cittadinanza attiva tra gli studenti. La firma si è svolta in un evento ufficiale alla presenza dei rappresentanti di entrambe le parti.

Ministero della Istruzione e Croce Rossa Italiana approvano un documento per introdurre il volontariato nelle scuole. Il fine ultimo riguarda lo sviluppo di cittadinanza attiva, solidarietà pratica e primo soccorso, formando giovani cittadini altamente responsabili. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Leggi anche: "Il volontariato è l’arma contro l’indifferenza": un Natale di valori condivisi tra l'associazione Dino Amadori e Croce Rossa Croce Rossa Italiana, al via il nuovo corso per volontariC'è Posta per Te, le pagelle: De Filippi 'forza' sciagurate a riprendersi l'ex (0), Del Piero smarchetta (4), Maria suocera da incubo (7) La... Temi più discussi: Patto per la lettura a Monteprandone, nasce la rete territoriale permanente; Transizione ecologica: la prova generale del futuro comincia in aula; Siglato il Protocollo Educare alla e con la bellezza: Scuola e Cultura Uniscono le Forze per Valorizzare il Patrimonio Artistico; Velletri, il 19 febbraio, alla Mondadori, si presenta il libro La cura come rischio necessario, di Giuseppina Gabriele ed Emanuele Caroppo | ore 18.30. Scuola e volontariato, a Pescara 500 studenti e 42 associazioniCinquecento studenti delle scuole superiori, undici istituti coinvolti e quarantadue associazioni di volontariato saranno domani, martedì 16 dicembre, al padiglione Daniele Becci del Porto turistico ... ansa.it Scuola, 144 euro in più per i docenti. Firmato il contratto istruzione e ricercaROMA – Aumenti e arretrati per il contratto scuola in arrivo già da gennaio: via libera definitivo stamane all’Aran per il rinnovo 2022-2024 del contratto istruzione e ricerca. Per gli insegnanti si ... repubblica.it Dato che arriva dalla Croce Rossa di #BustoArsizio. La criminologa Bruzzone: «Allarmante» - facebook.com facebook GEN+ Progetto della Croce Rossa Italiana, finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Per ragazzi 8–13 anni: laboratori, comunità e cittadinanza attiva Ultimi posti! 28/2 – Presentazione CRI Modena x.com