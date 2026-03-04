Realpolitik | Lucia Annunziata Federico Rampini e Toni Capuozzo tra gli ospiti

Stasera su Rete 4 torna Tommaso Labate con un nuovo episodio di Realpolitik, il talk di attualità trasmesso ogni mercoledì sera. Tra gli ospiti previsti ci sono Lucia Annunziata, Federico Rampini e Toni Capuozzo, pronti a discutere sui temi più recenti e caldi del panorama politico e sociale. La puntata si svolge in diretta e vede la partecipazione di vari esperti e giornalisti.

lucia annunziata realpolitik lucia annunziata federicoRealpolitik, ospiti e anticipazioni di stasera 4 marzo: guerra in Iran e le conseguenze in Europa e ItaliaNuovo appuntamento con Realpolitik, il programma condotto da Tommaso Labate in onda stasera - mercoledì 4 marzo -alle 21.30 su Rete 4. Al centro della puntata uno spazio dedicato agli sviluppi ... corrieredellumbria.it

Realpolitik, un approfondimento sulle reazioni internazionali al conflitto in Medio Oriente e le conseguenze per l’ItaliaMercoledì 4 marzo, nel nuovo appuntamento con Realpolitik, condotto da Tommaso Labate in prima serata su Rete 4, ampio spazio verrà dedicato agli sviluppi internazionali dopo l’attacco lanciato da ... affaritaliani.it

