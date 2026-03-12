Sfida sulle due ruote da Ferrara al Grande fiume | torna la ' Granfondo del Po'

La Granfondo del Po si svolgerà domenica 15 a Ferrara, coinvolgendo numerosi ciclisti provenienti da diverse zone. La manifestazione rappresenta l’ultimo evento della settimana dedicata alla bicicletta, dopo la Ciclostorica La Furiosa che si è tenuta sette giorni prima. La gara si snoderà lungo il fiume Po, coinvolgendo partecipanti di varie età e livelli.

Al via la competizione in bicicletta con due percorsi. E c'è la novità per i non vedenti Tutto è pronto per la Granfondo del Po di Ferrara, in programma per domenica 15. A sette giorni di distanza dalla Ciclostorica La Furiosa, la Granfondo del Po chiuderà idealmente la settimana dedicata alla bicicletta, regalando agli appassionati di ciclismo una giornata imperdibile. La gara, che partirà all'ombra delle storiche torri del Castello Estense, si svilupperà lungo due percorsi che costeggiano il fiume Po: il percorso lungo di 139 chilometri e quello corto di 77 chilometri. Nonostante l'assenza delle tradizionali salite tipiche di altre manifestazioni simili, la Granfondo del Po si conferma come una gara tecnica e impegnativa, perfetta per testare la propria preparazione in vista delle sfide della stagione. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

