Giornata della ristorazione al via l’edizione 2026 | coinvolte scuole e oltre 10mila locali

È stata istituita ufficialmente e si appresta a partire la quarta edizione della Giornata della ristorazione, evento che coinvolge sia scuole sia oltre diecimila locali in Italia e all’estero. La manifestazione, riconosciuta attraverso una legge approvata definitivamente dal Senato, prevede attività e iniziative distribuite sul territorio nazionale e internazionale. La giornata mira a valorizzare il settore della ristorazione e coinvolge numerosi esercizi e istituti scolastici.

La Giornata della ristorazione, appena istituita per legge dopo l’approvazione definitiva del Senato, si prepara alla quarta edizione con un programma diffuso in Italia e all’estero. L’iniziativa, promossa da Fipe-Confcommercio e presentata a Roma, sarà celebrata il 16 maggio e coinvolgerà oltre 10mila ristoranti, chiamati a interpretare un tema comune: il riso, scelto come simbolo dell’edizione 2026. Tra le iniziative previste, trovano spazio anche attività rivolte al mondo scolastico. In particolare, sono programmati percorsi destinati agli alunni della scuola primaria, con esperienze sensoriali pensate per avvicinare i più giovani alla cucina italiana.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Giornata della ristorazione, nelle scuole attività didattiche e percorsi educativi. Se ne discute in ParlamentoArriva anche nelle scuole la “Giornata della ristorazione”, istituita con un disegno di legge già approvato dalla Camera e ora all’esame del Senato. Oscar della ristorazione in Toscana, quali sono i locali premiatiFirenze, 14 aprile 2026 – Una autentica guida ai sapori che raccoglie le eccellenze della cucina toscana. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: La Giornata della ristorazione è alle porte: tutti gli appuntamenti del 6 maggio; La Giornata della Ristorazione ufficialmente riconosciuta dal Parlamen; Giornata delle Ristorazione, approvata la legge di istituzione; LA GIORNATA DELLA RISTORAZIONE È LEGGE: A VICENZA FIPE-CONFCOMMERCIO LA CELEBRA CON I BAMBINI. Giornata della Ristorazione: il riso si fa strumento di educazione e comunità tra i più piccoliPORDENONE – In occasione della Giornata della Ristorazione, la scuola primaria Beato Odorico di Pordenone (classe 2B), ha aperto le proprie porte a un’iniziativa speciale dedicata alla cultura dell’os ... pordenoneoggi.it Giornata della ristorazione: iniziative didattiche, eventi e percorsi tematici. In ogni ordine e grado. Se ne discute in ParlamentoDopo l’approvazione alla Camera, il disegno di legge n. 1551, d’iniziativa dei deputati Squeri e altri, è ora all’esame del Senato in sede redigente. Il provvedimento punta a istituire la Giornata de ... orizzontescuola.it Fiumicino celebra la Festa della Mamma: una giornata tra i fiori In occasione della Festa della Mamma, il prossimo 10 maggio, a partire dalle 10.30, l’Amministrazione comunale di Fiumicino promuove una giornata dedicata alla valorizzazione della figura mat - facebook.com facebook Nella Giornata della Terra celebriamo un ruolo spesso poco raccontato ma fondamentale: l’agricoltore come bioregolatore. Non solo produttore di cibo, ma custode attivo del territorio, l’agricoltore è parte integrante dell’ecosistema. x.com